O dia em que será conhecido o programa da Festa da Flor

O programa da Festa da Flor 2025 será apresentado pelo secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, ao início desta tarde. Será pelas 14h30, numa conferência nos jardins do Museu Quinta das Cruzes, na Calçada do Pico.

A programação deste cartaz turístico da Madeira estende-se de 1 a 25 de Maio. As principais iniciativas já são do conhecimento público, pois constam do calendário de eventos da Secretaria de Turismo. O grande destaque vai para o Cortejo Alegórico da Flor, que percorre as ruas do Funchal na tarde de 4 de Maio, um domingo. Na véspera, terá lugar a construção do Muro da Esperança, uma iniciativa vocacionada para as crianças. No domingo seguinte, 11 de Maio, tem lugar o Madeira Flower Classic Auto Parade.

Há uma aposta na animação. Sabe-se que, no âmbito das celebrações da Festa da Flor, diversos grupos de folclore vão actuar em eventos oficiais e paralelos, promovendo o encontro entre tradição, comunidade e visitantes. O objectivo deste projecto, coordenado pela Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira (AFERAM), é proporcionar momentos de autenticidade e identidade madeirense, num dos períodos de maior afluência turística à Região.

A par do programa do Governo Regional, há câmaras municipais que organizam eventos relacionados com a Festa da Flor. Por exemplo, o Funchal promove o Concurso de Montras ‘Funchal em Flor’, que pretende promover e impulsionar o comércio local e incentivar a criatividade dos comerciantes, na decoração das suas montras e fachadas. Já a Calheta avança com a 8.ª edição da mostra de jardins ‘Calheta a Florir’.

OUTRAS INICIATIVAS QUE DECORREM HOJE:

09h00 às 17h00- Programa do XXV Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira.

09h30 às 17h30- Escola Profissional Cristóvão Colombo promove mais uma edição do Dia Aberto

11h30- Sessão de abertura da XXVI Semana dos Clubes, Grupos e Projetos, no ginásio da Escola Secundária Jaime Moniz.

14h00- O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, visita a SAGAL EXPO – Feira de Exportação dos Sabores de Portugal, que decorre na FIL, em Lisboa, e onde estão representadas 13 empresas a convite da Invest Madeira.

18h00- Lançamento da obra autobiográfica de João Abel de Freitas intitulada “Espreitadelas”, no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, com presença do presidente do Governo, Miguel Albuquerque.

18h45- ‘Evento Inteligência Artificial para a Web’, numa parceria entre GDG Madeira e Ordem dos Engenheiros destaca o potencial do Gemini da Google, a decorrer na sede da Ordem dos Engenheiros (Rua Conde Carvalhal, nº 23)

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 28 DE ABRIL:

1738 - O Papa Clemente XII publica a bula "In Eminenti", condenando a Maçonaria.

1789 - Revolta na Bounty. Motin dos marinheiros contra o capitão William Bligh, no Pacífico Sul.

1855 - Nasce o pintor José Vital Branco Malhoa.

1876 - A rainha Vitória é proclamada Imperatriz da Índia.

1886 - É inaugurado, em Lisboa, o Monumento aos Restauradores de 1640.

1911 - Juiz da 1.ª Vara Cível de Lisboa pronuncia sentença favorável ao requerimento que a médica Carolina Ângelo apresentara, na comissão recenseadora do 2.º Bairro (Lisboa), pedindo para ser incluída nos cadernos eleitorais.

1912 - É disputado o primeiro jogo entre o FC Porto e o Benfica.

1918 - Sidónio Pais modifica a lei eleitoral, sem consultar o Congresso, e é eleito Presidente da República por sufrágio direto dos cidadãos eleitores, obtendo 470 831 votos.

1919 - Começa a ser construída, na Cova da Iria, a Capelinha das Aparições.

1945 - Greves de trabalhadores rurais em Montemor-o-Novo, Ermidas-Sado e Almeirim, contra a falta de géneros alimentares e a subida dos preços.

- Benito Amilcare Andrea Mussolini , 61 anos, e Claretta Petacci são executados perto de Dongo, quando tentavam a fuga de Itália para a Suíça.

1946 - Goleada histórica num jogo de futebol entre o Benfica e o Sporting (7-2).

1954 - Paquistão, Birmânia, Indonésia e Ceilão, atual Sri Lanka, convocam a Conferência Afro-Asiática contra o colonialismo.

1963 - É inaugurado, na Quinta da Rainha, em Coimbra, o Complexo Materno Infantil, mais tarde intitulado Maternidade Bissaya Barreto.

1967 - O campeão mundial de pesos pesados Muhamad Ali recusa, por crença religiosa, a incorporação no Exército dos Estados Unidos, em plena guerra do Vietname.

1969 - O Presidente francês Charles de Gaulle renuncia ao cargo.

1974 - O dirigente socialista português Mário Soares regressa do exílio, em França.

1976 - O Supremo Tribunal indiano permite ao Governo de Indira Gandhi prender opositores políticos, sem audição prévia do tribunal.

1977 - Cuba e Estados Unidos concluem os primeiros acordos entre os dois países em 16 anos.

1978 - Líderes do golpe militar no Afeganistão confirmam a morte do Presidente Mohammad Daoud, 68 anos, e de vários outros membros do governo deposto.

1980 - O secretário de Estado norte-americano Cyrus Vance, da administração do Presidente, James Carter, demite-se do cargo, após o malogro da tentativa de libertação dos reféns dos Estados Unidos, em Teerão.

1986 - A URSS admite a ocorrência de um acidente na central de energia nuclear de Chernobyl, minimizando a dimensão do desastre.

1987 - O Presidente da República, Mário Soares, numa declaração ao país, depois de ouvidos os partidos com assento parlamentar e da reunião com o Conselho de Estado, anuncia a dissolução da Assembleia da República e a realização de eleições legislativas antecipadas a 19 de Julho.

1989 - O tribunal de Bruxelas condena 14 adeptos ingleses de futebol a três anos de prisão, por homicídio involuntário, nos incidentes do Estádio de Heysel, na Bélgica, em 1985.

1991 - O voto feminino exerce-se pela primeira vez no cantão suíço de Appenzell-Rhodes Interior.

1992 - Morre, com 82 anos, o pintor britânico Francis Bacon.

- É proclamada a República Islâmica do Afeganistão.

1993 - Os jornalistas portugueses põem fim ao boicote informativo às atividades do Parlamento.

1995 - A Procuradoria-Geral da República ordena a reabertura do Caso Camarate.

2000 - O Estado português é condenado na ação cível interposta pelos pais de uma das crianças mortas no Aquaparque, em Lisboa, em 1993.

- O ex-corretor Pedro Caldeira é absolvido de 17 crimes de abuso de confiança e de 65 crimes de burla agravada pelo Tribunal da Boa Hora.

2001 - O primeiro turista do Espaço, o norte-americano Dennis Tito, parte de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo da nave Soyuz, com destino à Estação Espacial Internacional.

2003 - Steve Jobs anuncia a abertura da loja iTunes Music Store, o que viria a ser uma revolução na indústria da música.

2004 - Começa, em Varsóvia, na Polónia, a Cimeira Económica Europeia, organizada do Fórum Económico Mundial, dedicada ao alargamento da União.

2005 - É aprovada a proposta de alteração ao Rendimento Social de Inserção, que retoma regras do Rendimento Mínimo Garantido.

- O Conselho de Ministros aprova uma proposta de adaptação dos graus e diplomas do Ensino Superior nacional ao Processo Europeu de Bolonha que prevê aumentar a mobilidade e internacionalização dos estudantes.

2006 - Confrontos em Díli entre as forças de segurança e militares, que contestam alegadas discriminações no seio das forças armadas de Timor-Leste, causam cinco mortos e mais de 80 feridos.

- Morre, com 84 anos, Victor Palla, arquiteto, pintor, fotógrafo, um dos projetistas dos primeiros snack-bares portugueses, coautor de "Lisboa, Cidade Triste e Alegre".

2007 - Realiza-se, em Díli, Timor-Leste, o primeiro congresso do novo partido timorense, o Conselho Nacional da Reconstrução Timorense.

- Morre, aos 94 anos, Carl Friedrich von Weiszaecker, físico e filósofo alemão.

- Morre, com 78 anos, Tommy Newsom, saxofonista e compositor norte-americano.

2008 - A chama olímpica começa a percorrer as ruas da capital da Coreia do Norte pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos.

2009 - Gripe A (H1N1). Portugal aciona o plano de contingência, com todos os dispositivos, incluindo o Instituto Nacional de Emergência Médica.

- O primeiro medicamento de raiz e patente portuguesas, um antiepilético da Bial, é aprovado pela Agência Europeia do Medicamento.

2010 - Morre, com 75 anos, o antigo futebolista João Morais, autor do golo que deu a Taça das Taças ao Sporting em 1964, em Antuérpia, na Bélgica.

2011 - Entra em vigor o diploma que cria o Grupo Hospitalar do Centro de Lisboa. Os recursos dos hospitais do Centro Hospitalar Lisboa Central, do Curry Cabral e da Maternidade Alfredo da Costa passam a ser geridos em conjunto, de acordo com a portaria publicada em Diário da República.

- Um atentado em Marraquexe, na região sul de Marrocos, fez pelo menos 15 mortos, entre os quais um português.

2013 - Dois polícias militares italianos são feridos durante um tiroteio frente ao Palazzo Chigi, sede do Governo, em Roma, enquanto o novo primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, tomava posse num outro local.

- O Ouriense conquista o primeiro título nacional feminino de futebol da sua história, ao receber e bater o Albergaria por 1-0, em encontro da quinta e penúltima jornada da fase final do campeonato.

- Morre, aos 89 anos, Paulo Vanzolini, compositor brasileiro que trabalhou com artistas como Chico Buarque e Toquinho.

2016 - O Reino Unido anuncia que vai suspender a ajuda financeira a Moçambique, seguindo o exemplo do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, depois da divulgação de 1,4 mil milhões de dólares em empréstimos escondidos.

- Morre, aos 73 anos, Rui d'Espiney, militante antifascista e cofundador de dois movimentos comunistas maoista, de cisão no PCP, em 1964.

2019 - O PSOE, liderado por Pedro Sánchez, vence as eleições legislativas de Espanha, com quase 7,5 milhões de votos (28,8%) e 123 deputados eleitos.

- O Sporting ganha pela primeira vez a Liga dos Campeões de futsal, ao vencer o Kairat Almaty, por 2-1.

- O Famalicão confirma o regresso à I Liga portuguesa de futebol, após 25 anos de ausência.

2020 - Covid-19: Os Estados Unidos passam a ser o primeiro país do mundo a ultrapassar um milhão de casos confirmados da covid-19.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anuncia que o estado de emergência termina à meia-noite do dia 02 de maio e que Portugal entrará numa fase de abertura gradual.

- A Colômbia passa a ser o 37.º país membro da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.

2021 - A primeira-ministra unionista da Irlanda do Norte, Arlene Foster, demite-se por causa da forma como lidou com as consequências do 'Brexit'.

- O Parlamento Europeu aprova o Acordo de Comércio e Cooperação entre União Europeia e Reino Unido, que estabelece o novo quadro de relações entre as duas partes no pós-'Brexit'.

2022 - O secretário-geral das Nações Unidas António Guterres, reúne-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

- A capital da Ucrânia, Kiev, é alvo de pelo menos dois bombardeamentos por parte das forças russas enquanto decorre a visita do secretário-geral das Nações Unidas (ONU) António Guterres.

2023 - O eurodeputado social-democrata Álvaro Amaro decide renunciar ao mandato no Parlamento Europeu na sequência da condenação, pelo Tribunal da Guarda, por prevaricação, que lhe causou "enorme perplexidade e indignação", e reafirma a sua inocência.

- O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena a Rússia a indemnizar a Geórgia no valor de 130 milhões de euros pelas ações cometidas durante o conflito na região da Ossétia do Sul em 2008.

- O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulga uma lei que concede o estatuto de veteranos de guerra e inválidos aos combatentes das quatro regiões anexadas na Ucrânia, e que inclui os membros do grupo paramilitar Wagner.

2024 - André Villas-Boas, 46 anos, torna-se o 34.º presidente da história do FC Porto, ao vencer as eleições, com 21.489 votos (80,28%), quebrando um ciclo de 15 mandatos e 42 anos de Pinto da Costa.

