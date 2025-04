Trabalhadores da hotelaria em plenário para decidir greve na Festa da Flor

O Sindicato dos trabalhadores da Hotelaria da Madeira reúne-se esta segunda-feira, 21 de Abril, em plenário, para decidir se haverá ou não greve na Festa da Flor.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, houve avanços significativos nas conversações entre a estrutura sindical e a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) para a actualização salarial dos trabalhadores do sector.

"É uma proposta muito melhor do que a anterior. Estamos a falar de um aumento de 5,1%, abrangendo todas as categorias — do grupo 1 ao grupo 4, incluindo todos os níveis, até ao nível zero", afirmou o dirigente sindical, Adolfo Freitas, em declarações ao DIÁRIO proferidas na última semana. Segundo o sindicalista, o aumento representa uma subida de 65 euros mensais, com efeitos retroactivos a 2025, para todos os trabalhadores abrangidos pelo acordo, incluindo as componentes de diuturnidades, subsídio de alimentação e falhas.

Outras iniciativas que marcam este que é o centésimo décimo segundo dia do ano, em que faltam 254 dias para o fim de 2025:

- 12 horas - A Câmara Municipal do Funchal promove uma conferência de imprensa, no Salão Nobre da autarquia, para a apresentação da 3.ª edição do ‘VivaCidade’;

- 16 horas - A Câmara Municipal da Ponta do Sol assina os protocolos de apoio às associações culturais do concelho no Edifício da autarquia;

- 17h30 - Portugal - Itália em jogo particular de futebol de praia na Praia da Calheta;

- 18h30 - Assembleia Geral do CD Nacional no Estádio da Madeira.

Principais acontecimentos registados a 21 de Abril, Dia Mundial da Criatividade e Inovação:

753 A.C.- Fundação de Roma por Rómulo, segundo a tradição.

1500 - A armada de Pedro Álvares Cabral avista terra de Vera Cruz.

1509 - Henrique VIII sobe ao trono de Inglaterra.

1870 - O Presidente norte-americano, Ulysses Grant, decide a favor de Portugal, contra a Inglaterra, sobre a soberania da Ilha de Bolama.

1914 - Apresentação parlamentar do projeto de Lei 134-A, pelo qual se autorizava o Governo a conceder a uma empresa portuguesa o estabelecimento e exploração da indústria siderúrgica em Portugal.

1954 - Um batalhão francês é enviado para a Indochina para defender a base de Dien Bien Phu.

1956 - Egito, Arábia Saudita e Iémen assinam a aliança militar, em Jedda.

1960 - É inaugurada a cidade de Brasília, nova capital do Brasil, projeto do arquiteto brasileiro Óscar Niemeyer.

1967 - Golpe de Estado na Grécia. Militares tomam o controlo do país.

1975 - Criação do cargo de Provedor de Justiça e suas atribuições, pelo Decreto-Lei n.º 212/75, emitido pelo Ministério da Justiça -- Gabinete do Ministro e publicado no Diário do Governo nº. 93/1975.

1979 - O partido do bispo Abel Muzorewa vence as eleições no Zimbabué, conquistando o domínio do primeiro Parlamento de maioria negra.

1988 - A Policia Judiciária encontra o corpo de Evo Fernandes, antigo secretário-geral da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

1989 - Decorre, em Lisboa, a primeira manifestação de agentes da Polícia da Segurança Pública (PSP), que termina em confrontos com o Corpo de Intervenção da própria polícia.

1989 - A Nintendo lança a consola portátil Game Boy, no Japão, desencadeando uma série de edições que banalizam os videojogos em suportes portáteis.

2000 - Os deputados russos ratificam o Tratado sobre a Proibição Total de Ensaios Nucleares, anuncia o ministro dos Negócios Estrangeiros, Igor Ivanov.

2004 - É assinado o contrato de aquisição de dois submarinos para a Marinha Portuguesa ao consórcio alemão GSC (German Submarine Consortium), por 770 milhões de euros.

2005 - O Congresso espanhol aprova a lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo e passa a ser o terceiro país do mundo a aprovar a medida.

2006 - O Governo apresenta a Rede de Cuidados Continuados de Saúde, aprovada em Conselho de Ministros a 16 de março.

2008 - Morgan Tsvangirai líder do Movimento para a Mudança Democrática (MDC) da oposição zimbabueana, encontra-se em Acra, capital do Gana, com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, e pede uma intervenção da ONU e da União Africana na crise política no Zimbabué.

2009 - Conferência de Revisão sobre o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância das Nações Unidas (ONU), em Genebra, designada Durban II, aprova, por aclamação, a Declaração final sobre o racismo.

2010 - Os Presidentes da Ucrânia e da Rússia, Victor Iuschenko e Dmitri Medvedev, respetivamente, assinam um acordo para prolongar por mais 25 anos a permanência da frota russa do Mar Negro no porto ucraniano de Sebastopol.

2015 - O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) confirma que 800 imigrantes morreram no naufrágio de uma traineira, ocorrido dois dias antes, no mar Mediterrâneo, depois de falar com os sobreviventes do desastre.

2019 - Oito explosões no Sri Lanka matam pelo menos 290 pessoas, entre as quais um português residente em Viseu, e provocam mais de 500 feridos

2020 - O Supremo Tribunal dos Países Baixos aprova a eutanásia em pessoas com demência avançada, mesmo que já não consigam reiterar o seu desejo, num esclarecimento jurídico resultante de um julgamento sem precedentes no país.

2022 - Covid-19: A ministra da Saúde, Marta Temido, anuncia que o uso da máscara deixa de ser obrigatória, à exceção dos locais frequentados por "pessoas especialmente vulneráveis". A apresentação do certificado digital covid-19 ou um teste à covid-19 negativo também deixam de ser necessários para entrar em lares e visitar doentes nos hospitais.

2022 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discursa por videoconferência perante o parlamento português e pede apoio militar e diplomático, numa sessão solene com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.

2023 - O Presidente brasileiro, Lula da Silva, chega a Lisboa para uma visita de Estado de cinco dias a Portugal.

