IX edição do Roteiro das Cerejeiras em Flor no Jardim da Serra

No próximo domingo, 27 de Abril, vai decorrer a IX edição do Roteiro das Cerejeiras em Flor, na freguesia do Jardim da Serra. A iniciativa terá início pelas 15 horas na Rotunda das Cerejeiras, situada junto ao Centro Cívico da localidade.

Durante cerca de 3 horas e 30 minutos, numa extensão aproximada de 5 km, os participantes percorrerão caminhos e veredas, onde ainda subsistem estas árvores de fruto típicas do Jardim da Serra.

Ao longo do percurso, os caminhantes terão a oportunidade de ouvir falar de histórias e das lendas que habitam os lugares que integram este roteiro, bem como sobre os efeitos das alterações climáticas, sobre a paisagem agrícola.



O Roteiro das Cerejeiras em Flor é organizado pelo Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal (CDISA ) e conta com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Paróquia de São Tiago, da Junta de Freguesia e da Casa do Povo do Jardim da Serra.

A participação neste evento é gratuita e não carece de inscrição.