Raimundo Quintal apresenta 'Flores do Nosso Jardim' esta quarta-feira

Esta quarta-feira, 23 de Abril, às 18 horas, será apresentado no auditório do Museu de Eletricidade – Casa da Luz o livro 'Flores do Nosso Jardim', da autoria de Raimundo Quintal, com a chancela da Editora Letras Lavadas.

O livro conta com um prefácio de Viriato Soromenho-Marques, que sublinha a importância desta criação como um verdadeiro manifesto da capacidade de Maria do Céu Viana Brazão e Raimundo Quintal em transformar, ao longo de 12anos, um espaço de apenas 1.000 m² numa autêntica réplica do Jardim do Éden. Segundo o prefaciador, a obra desperta nos leitores "o poder e o dever de agir, como membros de uma comunidade de interdependência e cooperação".

A edição é ilustrada com fotografias de 222 flores de árvores, arbustos, trepadeiras e herbáceas do jardim, selecionadas pelo autor como forma de homenagem à memória de Maria do Céu — presença inspiradora e companheira nesta jornada de amor pela natureza.

Inclui ainda um texto de Maria Eugénia de Albergaria Moreira, que partilha a sua experiência pessoal no premiado Jardim, descrevendo-a como um momento único de comunhão com a natureza — um privilégio que lhe deixou uma doce nostalgia.

Ao longo de cerca de 280 páginas, Raimundo Quintal narra o início desta aventura em 2012 até à sua concretização em 2024, dando origem a um espaço singular: o Jardim do Tojal, situado na Baía do Faial, no nordeste da ilha da Madeira.