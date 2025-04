PSP apreendeu várias motos ‘ruidosas’ em operação na via rápida

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou, ontem à noite, uma grande operação de fiscalização rodoviária na via rápida da Madeira que incidiu especialmente sobre veículos de duas rodas com características alteradas. Um dos pontos de fiscalização foi a zona junto às bombas de gasolina da zona do Jardim Botânico.

Foram apreendidas várias motos em situação de infracção, sobretudo escapes que não correspondiam ao previsto na regulamentação em termos de ruído. Nestes casos, os documentos dos veículos foram apreendidos de imediato e os condutores ficam autorizados a circular apenas até ao local de residência. Ficam ainda obrigados a corrigir as deficiências detectadas. Têm ainda de pagar uma coima mínima de 250 euros.

Recorde-se que há queixas recorrentes de cidadãos sobre motos com ‘escape livre’, que provocam ruído acima do normal e tolerável.