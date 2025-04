Quinta Magnólia acolhe 3.ª edição do Madeira Tour em Ténis

Será a 3.ª edição da prova regional que distribui um prémio monetário de 2 mil euros aos inscritos na prova. O Madeira Tour é uma prova de Categoria B para a FPT e realiza-se este fim-de-semana na Quinta Magnólia - de sexta a domingo. Com um total de 37 atletas inscritos nas duas vertentes - masculinos e femininos - a prova conta com a participação de dentro do Top-50 nacional.

Guilherme Rosa é o primeiro cabeça-de-série da prova e está isento da primeira ronda. O atleta do CRDB Rouxinol, em Setúbal, terá pela frente o vencedor do encontro entre João Francisco Ornelas e Afonso Faria Paulino, campeão regional de Sub-16 e Sub-18.

Na metade oposta, Alexandre Zdimal, finalista vencido da última edição, em novembro, também está isento do primeiro encontro e espera pela vencedor do duelo entre Carlos Carreira e João Jasmins.

O madeirense João Henrique Câmara é o terceiro cabeça-de-série, também garantindo um 'bye' na primeira ronda e enfrentará o vencedor entre Bernardo Jorge e Nélio Jardim.

Já na vertente feminina, Maria Kovshun é a primeira cabeça-de-série e terá pela frente a 'wildcard', Vera Ojkic. Já Anita Advani é a segunda pré-favorita à conquista do torneio e enfrenta na primeira ronda Tammy Ribeiro.

Os campeões em título da prova são Guilherme Marques e Madalena Fernandes que estão ausentes do torneio, abrindo vaga para novos campeões. Os primeiros encontros estão agendados para as 9h30 de sexta-feira na Quinta Magnólia.