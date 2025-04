Porto do Funchal com 3 navios

No Porto do Funchal estão hoje 3 navios.

O Marella Explorer atracou no final da tarde de ontem, oEmerald Princess e Ambition chegaram esta manhã. À noite chega o Seabourn Sojourn que pernoitou no Porto Santo.

Os 4 navios trazem 9.091 pessoas, das quais 6.321 são passageiros.

"O Emerald Princess traz 2 852 passageiros e 1 158 tripulantes, fica 10 horas na Madeira e tem saída prevista para as 17h00. Está em viagem transatlântica, tendo saído no passado dia 24 de março de Fort Lauderdale, com escalas, agora, no Funchal, seguindo-se Gibraltar, Málaga, Córsega e Civitavecchia, em Roma, onde termina a viagem a 8 de Abril. O navio vai posicionar-se nos próximos meses, em Southampton", revela a APRAM.

O Ambition, com 1 138 passageiros e 503 tripulantes, está a fazer o corredor atlântico, num cruzeiro de 21 noites, iniciado em Tilbury, em Londres, a 21 de Março, com escalas em Plymouth, Leixões, Lisboa, Cadiz, Casablanca, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Funchal, Horta, Ponta Delgada, Vigo e Tilbury, onde acaba o itinerário a 11 de Abril. O navio faz uma escala de 08 horas na Madeira e parte às 16h00, com destino aos Açores". APRAM

E prossegue: "O Marella Explorer chegou ontem à Madeira, onde pernoitou, para uma escala de 23 horas. A bordo, traz 1.869 passageiros e 768 tripulantes. Tem partida marcada para as 17h45 de hoje, no âmbito do cruzeiro de 7 noites iniciado em Tenerife a 28 de Março, com escalas em cinco ilhas de Canárias e no Funchal.

"O Seabourn Sojourn que ontem fundeou e pernoitou no Porto Santo, sai daquela ilha ao fim de tarde, devendo acostar no Porto do Funchal, esta noite, pelas 22h15. O navio está a fazer um cruzeiro de 14 noites que começou em Las Palmas a 26 de Março, com escalas em La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife, Porto Santo, Funchal, Tanger, Cadiz, Leixões e Lisboa, onde termina a viagem a 9 de Abril", concluiu.