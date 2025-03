Três navios movimentam mais de 9.300 pessoas no Porto do Funchal

O Porto do Funchal continua, esta quarta-feira, dia 26 de Março, com "casa-cheia". Segundo a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, três navios estão a movimentar 9.338 pessoas, 6.952 das quais são passageiros.

O último dos três navios, posicionados na rota da CAI (Cruise Atlantic Islands), a chegar à Madeira foi o 'Marella Explorer', que atracou esta manhã. O 'Mein Schiff 7' chegou ontem à noite e o 'AIDAblu', acostou no cais Norte, na manhã de ontem.

De acordo com entidade portuária, o 'Marella Explorer', que chegou de Lanzarote com 1.866 passageiros e 773 tripulantes a bordo, fica 10 horas na Madeira e parte às 17h45 para a ilha de La Palma. A partir daí prossegue com o cruzeiro de sete noites, entre as ilhas da Madeira e Canárias, iniciado a 21 de Março e que termina no mesmo porto, na próxima sexta-feira.

Já o 'Mein Schiff 7 ' traz a bordo, 2.905 passageiros e 982 tripulantes. Está a fazer uma escala de 42 horas que inclui duas pernoitas, tendo saída marcada para amanhã, às 17 horas, no âmbito do cruzeiro de 14 noites que começou domingo, em Grã-Canária, com escalas em várias ilhas Canárias, na Madeira e em Agadir, finalizando no mesmo porto a 6 de Abril.

O 'AIDAblu' parte esta tarde, às 18 horas, para Fuerteventura, última escala do cruzeiro de 12 noites entre a Madeira e as Canárias, iniciado no passado dia 16, em Las Palmas. A bordo, viajam 2.181 passageiros e 631 tripulantes.