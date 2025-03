Sismo de 4.2 registado a Oeste do Porto Moniz

Um sismo de magnitude 4.2. na escala de Richter foi registado pelos sismógrafos do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), na madrugada deste domingo, 30 de Março, a 250 quilómetros a Oeste do Porto Moniz. De acordo com o IPMA, o abalo ocorrido às 02h09 teve o epicentro a 10 quilómetros de profundidade.

Segundo informação veiculada pelo Serviço Regional de Protecção Civil não há, ao momento, indicação de que o sismo tenha sido sentido.