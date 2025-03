Mais de 10.700 pessoas chegaram nos dois navios acostados no Funchal

O porto do Funchal conta, hoje, com dois navios acostados. O 'Iona' e o 'Mein Schiff 7' estão a movimentar um total de 10.737 pessoas, das quais 8.079 são passageiros.

Segundo explica a APRAM, o 'Iona' está a percorrer o corredor atlântico e viaja com 5.174 passageiros e 1.676 tripulantes. Este cruzeiro de 14 noites iniciou-se no passado dia 18, em Southampton, com escalas na Corunha, Las Palmas, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, agora, no Funchal, seguindo-se, Vigo e Southampton, onde termina a viagem no próximo dia 1 de Abril.

Já o 'Mein Schiff 7' está posicionado na rota da CAI, Cruises Atlantic Islands, trazendo 2.905 passageiros e 982 tripulantes. Também ele está a realizar um cruzeiro de 14 noites, mas que passa pela Madeira, Canárias e Agadir.

Os dois navios têm saída prevista para as 17 horas de hoje.