Queda de 7 metros deixa homem a poucos metros do abismo

A queda de um homem, com pouco mais de 50 anos e aparentemente embriagado, nesta noite, deixou-o bastante ferido e a poucos metros do abismo na zona do restaurante Montanha, na Estrada Conde Carvalhal.

De acordo com o que foi possível apurar, o alerta foi dado pelas 23h40, mas a operação de resgate de uma altura entre 4 a 7 metros, perdurou já pela madrugada desta segunda-feira, com o indivíduo à beira do abismo, num resgate difícil dado o estado e da sua compleição física.

Foto Google Streetview

Terá sido encontrado pela PSP, os primeiros a chegar ao local, na Conde Carvalhal junto ao pináculo. Contactaram e socorreram o indivíduo que depois foi resgatado pelo Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram uma equipa de resgate em montanha e uma ambulância. A EMIR também foi ao local para os cuidados médicos imediatos.

De referir que a PSP foi alertada por transeuntes de que havia um indivíduo prostrado no solo naquele local. Deram com ele em baixo junto à paragem do autocarro, mesmo em frente ao hotel. Uma espécie de milagre de um acidente que poderia ter tido um fim trágico.