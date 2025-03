Quase 10.800 pessoas chegam ao Funchal a bordo de três navios

O porto do Funchal está a receber, hoje, segunda-feira, três navios de cruzeiro que estão a movimentar 10.781 pessoas, sendo 8.287 passageiros.

O 'AIDAcosma' trouxe 5.778 passageiros e 1.427 tripulantes e tem saída prevista para as 22h30, rumo a Tenerife. Este é um cruzeiro de 7 noites que termina, precisamente em Tenerife, na próxima quarta-feira.

Já o 'Costa Fortuna' viaja com 2.365 passageiros e 948 tripulantes, estando a realizar um cruzeiro de 23 noites, iniciado a 7 deste mês, em Guadalupe, com escalas nas Antilhas, Martinica, Grenadines, Barbados, Tenerife, agora, no Funchal, seguindo-se Cadiz, Barcelona, Marselha e Savona. O navio vai ficar posicionado nos próximos meses, no Mediterrâneo.

Por sua vez, o 'Le Dumont D´Urville', que pernoitou na Região, está a realizar um cruzeiro pelas ilhas atlânticas da Madeira e Canárias, incluindo no itinerário o norte de África. A bordo viajam 146 passageiros e 119 tripulantes e tem partida marcada para esta tarde, às 18h15, rumo a Casablanca, após uma escala de 31 horas na Madeira.