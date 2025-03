Porto do Funchal com três navios movimentam 4.824 pessoas

Os três navios que estão hoje no Porto do Funchal, AIDAblu que acostou no cais norte e os transatlânticos Seabourn Ovation e Explora 2 que atracaram no cais sul estão a movimentar 4.824 pessoas, das quais 3.162 são passageiros.

"O AIDAblu que pernoita no Funchal, é um dos navios colocados nesta área geográfica e tem estado a realizar cruzeiros entre as ilhas de Canárias e a Madeira. Traz a bordo, 2.181 passageiros e 631 tripulantes. Fica na Madeira durante 36 horas e sai amanhã, às 18h00, para Fuerteventura", revela a APRAM.

Diz ainda que o Seabourn Ovation e o Explora 2 estão em viagem de reposicionamento para a Europa, provenientes das Caraíbas. Partem esta tarde, o primeiro, às 17h00, com destino a Lisboa e o segundo, às 16h30, rumo ao Porto de Leixões. A bordo, seguem 548 passageiros e 403 tripulantes no Seabourn Ovation e 433 passageiros e 628 tripulantes no Explora 2.

E concluiu: "Esta noite, por volta das 23h30, atraca o Mein Schiff 7, outro dos navios posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands. Faz uma escala de 42 horas e tem saída marcada para quinta-feira, às 17h00. A bordo, traz 2 905 passageiros e 982 tripulantes".