IFCN alerta para encerramento de percursos pedestres devido à queda de granizo

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que os percursos pedestres classificados - Vereda do Areeiro, Vereda da Ilha e Vereda do Pico Ruivo - encontram-se encerrados /intransitáveis devido à queda de granizo e neve que ocorreu nas regiões montanhosas.

Informa ainda que "as estradas regionais que dão acesso ao topo do Pico do Areeiro e à Achada do Teixeira encontram-se encerradas".

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ao fim de cinco dias a neve continua nas previsões para a Madeira.

Desde ontem os picos mais altos da Madeira, nomeadamente no Pico do Areeiro do Areeiro e no Pico Ruivo, estão pintados de branco devido à queda de granizo.