Trânsito caótico na marginal do Paul do Mar

Devido à grande afluência de viaturas tem sido complicado circular na estrada marginal do Paul do Mar. O estacionamento a ocupar literalmente um dos sentidos de circulação na rua de acesso à Ribeira das Galinhas, devido à realização no Campo Municipal do Paul do Mar do torneio infantil de futebol Calheta Vica Cup, a que se junta a convidativa tarde soalheira que se faz sentir ‘nas costas de baixo’, são ingredientes para o trânsito caótico que tem predominado nesta tarde de domingo.

“Trânsito caótico e sem organização”, é desta forma que um automobilista apanhado nesta teia de trânsito emperrado classifica a circulação viária na referida artéria.