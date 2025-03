Motociclista morre em despiste na via rápida

Um homem com cerca de 30 anos morreu ao início da madrugada de hoje, na sequência de um despiste de moto ocorrido na via rápida, no túnel que liga o Caniçal a Machico.

Segundo foi possível apurar, o motociclista perdeu o controlo da moto e embateu contra a parede, por volta das 00h15.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.

A vítima era natural do Funchal.

Tal como já foi noticiado, esta é a terceira morte ocorrida este ano nas estradas da Madeira.

No mês de Janeiro dois acidentes provocaram duas vítimas mortais. Um deles foi um homem que morreu posteriormente no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de uma colisão na Ribeira Brava. A 11 de Janeiro uma jovem de 19 anos também perdeu a vida num acidente de moto no Paul da Serra.