Trânsito muito congestionado no acesso ao Pico do Areeiro

A queda de neve no Pico do Areeiro levou esta manhã dezenas de automobilistas a tentar chegar o mais próximo possível do ‘manto branco’. Apesar do trânsito estar interdito a partir do entroncamento do caminho florestal das Serras de Santo António – ligação entre o Areeiro e a Eira do Serrado -, tal não impede a ‘romaria’ de carros que está a congestionar a precária circulação no local.

Foto: DR

Segundo testemunha no local, há turistas a aguardar pelo autocarro que faz a carreira Funchal – Pico do Areeiro e muitas queixas de falta de informação sobre o encerramento das estradas, caso do troço final de acesso ao Pico do Areeiro e do caminho florestal de acesso à Eira do Serrado, também encerrado, alegadamente sem aviso.

Na última hora, quando já reinava o caos e a falta de informação no Areeiro, o IFCN emitiu comunicado a alertar para o encerramento das estradas no topo da ilha e dos percursos pedestres.

A temperatura do ar no Pico do Areeiro na última noite manteve-se negativa, atingindo -1,7 ºC de valor extremo ao final desta madrugada. Como ocorreu precipitação, a mesma acabou por ser em forma de neve (ou granizo), confirmando a previsão do IPMA.