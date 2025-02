IFCN no Porto Santo para dar acção de sensibilização sobre escaravelho

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), ao início desta noite, deu início a uma acção de sensibilização no centro comunitário da ilha dourada, direccionada a população em geral.

Manuel Filipe, presidente do IFNC, explicou ao DIARIO, que o objectivo é dar conhecer efectivamente "como o escaravelho tem atacado muito muitas palmeiras da ilha dourada e assim sensibilizar as pessoas para que nos possam ajudar", afirmou.

De acordo com o responsável, este apoio pode ser feito através de um "inventário das palmeiras possivelmente infectadas, mas também as pessoas que tenham palmeiras, podem ajudar nesse objectivo que é erradicar o escaravelho da ilha”, disse o responsável do IFCN ao DIARIO.

Manuel Filipe disse que o objetivo é igualmente continuar a “falar com a população e demostrar quais são os principais sintomas, para que as pessoas possam identificar o tipo de escaravelho, e o mais importante de tudo, o que é que cada um pode fazer para eliminar o animal da ilha do Porto Santo", frisou.

O centro comunitário foi o local escolhido para realizar esta acção, que além da participação da secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, também contou com muitas pessoas interessadas em ouvir e em opinar sobre este flagelo que está atingir as palmeiras da ilha dourada.