Queda de galhos ‘fechou’ estrada em Santa Rita

A queda de galhos de árvore de grande porte ‘fechou’ esta manhã a circulação no Caminho das Quebradas, em Santa Rita, freguesia de São Martinho.

Alertados para o incidente, cerca das 8:20, os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram dois operacionais e viatura ligeira, tendo estes procedido ao corte dos ramos e retirada dos mesmos da faixa de rodagem, ficando a remoção do local a cargo dos serviços de limpeza da Câmara Municipal do Funchal.

Galhos que terão ainda atingido, mas apenas de ‘raspão’, viatura estacionada nas imediações da ocorrência.