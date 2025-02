Inundações e tempestades de granizo matam 29 pessoas no Afeganistão

Pelo menos 29 pessoas morreram devido a inundações e tempestades de granizo em duas províncias do sudoeste do Afeganistão, informaram hoje as autoridades locais.

Na região de Farah, "21 pessoas morreram e seis ficaram feridas na sequência de tempestades de granizo", anunciou Mohammed Israel Sayar, diretor do departamento local de gestão de catástrofes.

O organismo, no setor de Kandahar, registou ainda a morte de oito mulheres e crianças na sequência de inundações verificadas em várias partes daquela região.

A mesma fonte detalhou que um telhado desabou sobre uma família, matando uma mulher, dois rapazes e uma rapariga, enquanto noutro local uma criança afogou-se.

Entre as vítimas mortais estão ainda três raparigas, entre os 15 e os 19 anos, que estavam a lavar roupa.

O Afeganistão, um dos países mais pobres do mundo e também o mais vulnerável aos efeitos das alterações climáticas, é regularmente afetado por tempestades mortais e inundações repentinas.

Em maio de 2024, inundações muito devastadoras mataram pelo menos 300 pessoas em poucos dias e deixaram muitas mais desaparecidas.