Neve continua nas previsões para a Madeira nesta terça-feira de Carnaval

Ao fim de cinco dias o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) continua a prever para esta terça-feira períodos de céu muito nublado e queda de aguaceiros, que serão mais frequentes na vertente Norte e terras altas da ilha da Madeira, onde poderão ser de neve.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte, por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos Leste e Oeste e nas terras altas.

Para a área do Funchal, o IPMA prevê igualmente períodos de céu muito nublado, aguaceiros e vento fraco (inferior a 15 km/hora).

De um modo geral, a temperatura mínima deverá variar entre 7 e 13°C, sendo entre -1 e 4°C nas terras altas, e a temperatura máxima deverá variar entre 15 e 20°C, sendo entre 5 e 10°C nas terras altas.

Relativamente ao estado do mar, na costa Norte haverá ondas de Norte com 2 a 3 metros de altura. Na costa Sul teremos ondas do quadrante Sul com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar vai rondar os 19/20ºC.