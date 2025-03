Serras da Madeira pintadas de branco

Já caiu bastante granizo nos picos mais altos da Madeira, nomeadamente no Pico do Areeiro do Areeiro e no Pico Ruivo.

O gelo já obrigou ao encerramento da Estrada Municipal do Chão da Lagoa devido ao piso escorregadio que não apresenta segurança para os condutores.

Na Internet já foram publicados vários vídeos e fotografias de quem aproveitou esta ponte do feriado para fazer bonecos de neve ou simplesmente para ver a serra pintada de branco.

A estação do Pico do Areeiro registou uma temperatura de -0,1℃, às 7h10 de hoje.