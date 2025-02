Caminho Real da Encumeada reabre parcialmente

O percurso pedestre classificado do Caminho Real da Encumeada (PR 12) passa a estar transitável entre a Boca da Corrida e as Relvinhas, numa extensão de 3,5 quilómetros, conforma já divulgou o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), que tem à sua responsabilidade a gestão a maioria destes itinerários.

Este foi um dos percursos que foi bastante afectado pelo incêndio de Agosto do ano passado, reabrindo, agora, quase um terço deste itinerário, já que o trilho integral tem uma extensão de 12,5 quilómetros.

São nove os percursos classificados que se encontram encerrados, alguns dos quais devido ao fogo do Verão passado, como é o caso da Vereda da Encumeada (PR 1.3) e do Glaciar de Planalto (PR 27). A Levada do Moinho (PR 7), no Porto Moniz, continua fechada desde o incêndio de Outubro de 2023, que afectou bastante a parte alta daquele concelho.

Nesta lista de trilhos encerrados, mas por outras razões que não os incêndios, incluem-se a Levada do Barreiro (PR 4), a Levada dos Cedros (PR 14), o Caminho Real do Paul do Mar (PR 19), a Vereda do Jardim do Mar (PR 20), a Levada da Azenha (PR 23) e a Levada da Rocha Vermelha (PR 28).

Parcialmente transitáveis, como acontece agora com o Caminho Real da Encumeada, estão a Vereda do Areeiro (PR 1 – em cerca de 1,2 quilómetros, entre o Areeiro e a Pedra Rija); a Vereda do Urzal (PR 2 – desde o Lombo do Urzal até ao quilómetros 6,2) e o Caminho do Pináculo e Folhadal (PR 17 - entre a Encumeada e a Bica da Cana).

No Porto Santo, um dos três trilhos classificados ali existentes está condicionado. Trata-se da Levada do Pico Castelo (PR 3), que apenas está transitável entre a Camacha e a Capela da Graça.