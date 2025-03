Várias sugestões para começar o fim-de-semana a rir

A agenda desta sexta-feira é mesmo para rir, não fossem três as comédias que hoje sobem ao palco, na Região, em véspera de um fim-de-semana que será decisivo para a governação da Madeira.

No último dia de campanha eleitoral para as Eleições Regionais do próximo domingo, estreia, no palco do Centro de Congresso da Madeira, a comédia 'Pénis (Uma Espécie de) Musical', que conta com Ricardo Castro, Rui Santos e Dagu, actores nacionais, como protagonistas.

A partir das 21h30, o riso vai tomar conta daquela sala de espectáculos, a partir de uma conversa de três homens e que tem o universo masculino como centro de gravidade.

“Nesta peça expõe-se mais do que nunca, os seus segredos, fragilidades e medos que teimam em nunca assumir. O misterioso universo masculino de Guilherme e Henrique (Ricardo Castro e Rui Santos) dois irmãos, quarentões, que chegam ao ponto de contratar um carismático Coach (Dagu), que oscila entre o ríspido e a doçura espiritual, para esmiuçar o mais profundo fundo deles próprios e resolve uma depressão provocada pela masculinidade tóxica ao ponto de conseguir fazer ‘uma espécie de musical’”, conforme podemos ler na sinopse da peça, trazida à Região pelo seu DIÁRIO.

Amanhã há nova sessão, no mesmo horário. Os bilhetes para as duas sessões estão à venda na Ticketline e através dos canais habituais.

Mas se prefere rir com uma produção local, então tem duas opções à escolha.

No Estreito de Câmara de Lobos sobe à cena ‘A Vizinha do Lado’, cujo enredo é baseado numa das obras mais emblemáticas de André Brun. No palco do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, a partir das 21 horas, a OFITE - Oficina de Teatro Estreito promete arrancar muitas gargalhadas aos espectadores.

Com direcção artística de Zé Abreu e produção executiva de Rui Pita, a peça volta a subir a palco nos dias 22, 28 e 29 de Março, sempre pelas 21 horas e ainda no dia 27 de Março às 20 horas e 30 de Março às 17 horas. As reservas para assistir ao espectáculo deverão ser feitas a partir do telefone 291 910 040.

De Santa Luzia, no Funchal, vem a comédia ‘O Ano de Samuel’, uma peça da responsabilidade do Grupo de Teatro Santa Luzia e que integra o XXXIII Festival de Teatro Escolar Carlos Varela, que arrancou no início desta semana, na Escola Secundária Jaime Moniz.

Festival Regional de Teatro arrancou no Liceu com peça da Associação Wamãe O XXXIII Festival de Teatro Escolar Carlos Varela arrancou, esta manhã, na Escola Secundária Jaime Moniz, sendo que a Associação Wamãe foi a responsável por inaugurar o certame com o título 'A mais velha delas todas'. é no ginásio da escola que decorre o evento, que na plateia conta com um grupo de jovens estudantes da Hungria, no âmbito do programa Erasmus.

Esta comédia é da autoria e encenação de Paula Filipa e Rosarinho Pupo e sobe à cena no Centro de Convívio de Santa Luzia, às 21 horas.

Mas a agenda desta sexta-feira, Dia Internacional das Florestas e Dia Mundial da Poesia, não se fica por aqui.

Agenda

9h15 - abertura da 80.ª Assembleia Geral do ‘European Council of Civil Engineers’, que acontece no Colégio dos Jesuítas.

9h30 – arranque da V Edição do Plogging Challenge Portugal, no Caniço, envolvendo várias escolas da freguesia. O ponto de chegada será no Largo Padre Lomelino.

V Edição do Plogging Challenge Portugal realiza-se sexta-feira no Caniço | Diário das Freguesias O Caniço acolhe, sexta-feira, dia 21 de Março, aquela que será a V Edição do Plogging Challenge Portugal, uma actividade planeada que combina a corrida ao longo de […]

9h30 - Biosfera Roller Skate, na pista de patinagem do Faial.

12h00 – apresentação do projecto de requalificação e ampliação, ao abrigo do PRR, do Lar do Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada.

15h00 - 4.º Grande Prémio de Windsurf do Porto Moniz 2025, com a presença de João Rodrigues. Serão promovidas actividades náuticas com os alunos envolvidos no projecto ‘Conhecer, Desfrutar e Respeitar o Mar’. Iniciativa acontece nas piscinas naturais do Porto Moniz.

15h00 - cerimónia de assinatura do Contrato-Programa entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, e a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, nas instalações do referido estabelecimento de ensino superior.

15h00 – comemorações do 563.º aniversário da freguesia da Ribeira Brava. Sessão solene está agendada para as 17 horas, no adro da igreja local.

17h00 – arranque da 2.ª etapa do Madeira Padel Tour/JLL DIÁRIO, na Quinta do Padel.

18h00 - apresentação do projeto da ‘Genealogias da Madeira e Porto Santo’, no Auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira, nos Álamos.

18h00 - inauguração da exposição ‘Residência’, da autoria de Francisco Janes, na galeria Porta 33.

18h00 – no âmbito do XXXVIII Festival de Música da Madeira, acontece, no auditório do Hospital Dr. Nélio Mendonça o concerto com o flautista Matteo Armando Sampaolo.

20h00 – ‘Barroco a Norte 2025’, pela Associação Orquestra Clássica da Madeira. Este será o primeiro concerto, que acontece na Igreja do Seixal, de um conjunto de quatro promovidos pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.

21h00 - também no âmbito do XXXVIII Festival de Música da Madeira, tem lugar, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, o recital com a violinista Maria Marica e a pianista Alexandra Segal.

Efemérides

1915 - Data provável para a distribuição do primeiro dos dois únicos números da revista Orpheu, fundada por Luís de Montalvor, com Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e José de Almada Negreiros.

1919 - É proclamada a República Soviética da Rússia.

1939 - Adolf Hitler renuncia ao pacto de não-agressão com a Polónia e reclama a devolução de Danzig.

1950 - O chanceler alemão federal Konrad Adenauer propõe a constituição de uma união económica entre a França e a República Federal da Alemanha.

Chanceler alemão federal, Konrad Adenauer., Foto Arquivo/DR

1961 - Começa a evacuação de mais de 3.500 fazendeiros do Norte de Angola, zona de conflito entre a União dos Povos de Angola (UPA) e as forças portuguesas.

1968 - Oliveira Salazar decreta a deportação de Mário Soares para a ilha de São Tomé.

1971 - É aprovado o programa de base da Intersindical. O documento reivindica a liberdade de associação, a possibilidade de negociação e o direito à greve.

1993 - Abre ao público o Centro Cultural de Belém, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

Foto DR

2006 - É enviada a primeira mensagem do Twitter.

2011 - O Eurogrupo acorda a criação do Mecanismo Europeu de Estabilidade, o novo fundo de resgate permanente da zona euro, que ficará operacional em 2012, num montante de 500 mil milhões de euros.

2013 - O Governo aprova o decreto-lei que "determina que os espetáculos desportivos integrados em competições desportivas de natureza profissional como tal reconhecidas nos termos da lei devam sempre, obrigatoriamente, ser objecto de policiamento", o pagamento é feito, naquilo que tem a ver com o policiamento dentro do recinto desportivo, pelos clubes desportivos.

2022 - O agente da PSP Fábio Guerra, de 27 anos, morre devido às "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo na madrugada do dia 19 de Março no exterior de uma discoteca de Lisboa.

Foto DR

2023 - Quatro padres no activo são afastados preventivamente pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, na sequência das informações enviadas pela comissão independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja.

2024 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigita o líder da Aliança Democrática (PSD, CDS-PP) Luís Montenegro, de 51 anos, como primeiro-ministro.

Foto Arquivo/DR

Pensamento do dia