Fortes rajadas de vento 'arrastam' motas na Madeira

As fortes rajadas de vento que têm afectado toda a Região, estão a apresentar-se com bastante intensidade na Estrada Monumental, mais concretamente nas imediações da entrada principal do Fórum Madeira, o que está a causar sérios constrangimentos na circulação rodoviária.

De acordo com testemunhos no local, a intensidade do vento tem dificultado o tráfego, sendo especialmente desafiador para os motociclistas, que se vêem forçados a interromper o seu percurso e até a voltar para trás devido à força do vento.

Depressão Martinho motiva aviso da Protecção Civil à população O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) emitiu, hoje, um aviso à população devido à passagem da Depressão Martinho pela Região.

Como é possível verificar nas imagens captadas, uma moto de um serviço de entregas enfrentou sérias dificuldades para avançar na estrada, com o vento a empurrá-la em sentido contrário. Após várias tentativas, o motociclista acabou por ser forçado a desistir e retornar, pois a força do vento tornou-lhe impossível continuar o seu trajecto em segurança.

Além disso, nas imagens também é possível ver um motociclo amarelo, que, segundo testemunhas, estava estacionado no local há mais de um ano, sendo agora arrastado pelas fortes rajadas de vento. Não obstante, sabe-se que diversas 'scooters' paradas na entrada do Fórum Madeira também acabaram por serem derrubadas pela tempestade.

Depressão Martinho provoca 51 ocorrências na Madeira Desde as 14h30 de ontem, 18 de Março, até às 11h30 de hoje, foram registradas 51 ocorrências na Madeira devido às condições meteorológicas adversas causadas pela depressão Martinho.

De salientar que, de acordo com as estações meteorológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento já atingiu rajada de 134 km/h no Chão do Areeiro, às 13h10.

Também no Caniçal, pelas 14 horas, a rajada máxima registada era de 116km/h, enquanto na zona do Aeroporto, às 13 horas, o vento soprava a 95 kmh/h.