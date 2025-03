Ocorreu há alguns minutos um capotamento na via rápida, no sentido Caniço - Santa Cruz, na zona antes da saída para Gaula.

Pelo menos duas pessoas estão envolvidas, sendo que dois ocupantes se encontram fora da viatura acidentada.

A Via Litoral já tomou conta da ocorrência, estando os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizados com vários meios, incluindo ambulância e viatura de desencarceramento. A PSP também está no local.