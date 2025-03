Várias zonas do Caniço sem água

Uma varia na rede eléctrica da Empresa de Electricidade da Madeira está a afectar o sistema de captação de água da Águas e Resíduos da Madeira no concelho de Santa Cruz, inviabilizando a distribuição de em várias zonas da freguesia do Caniço.

A informação foi divulgada pela Câmara Municipal de Santa Cruz num post no facebook. "Devido a uma avaria na rede elétrica da EEM no sítio do Porto Novo, que está a afetar um furo de captação de água da ARM, o abastecimento de água potável nos sítios da Tendeira, Assomada, Mãe de Deus, Barreiros e Vargem, na freguesia do Caniço, estará interrompido até à sua reparação, que se prevê durante a manhã do dia 19/03/2025", lê-se.

O aviso da autarquia foi colocado já de madrugada desta quarta-feira e ainda não voltou a ser actualizado, sendo certo que é para já o único caso de um concelho, no caso de uma freguesia, afectado pelo mau tempo em termos de distribuição de água.