Vídeo ilustra manobra "insana" de piloto a tentar aterrar no Aeroporto da Madeira

O 'go-around' realizado, ontem, por um Airbus A320 da EasyJet surpreendeu quem assistia às operações no Aeroporto Internacional da Madeira.

A aeronave, proveniente de Bordéus (França), foi forçada a abortar a aterragem devido aos ventos fortes sentidos em Santa Cruz. De acordo com relatos do Madeira Airport Spotting, o piloto da aeronave fez um "'go-around insano, ao realizar uma manobra de escape com uma curva acentuada à direita sobre a pista do aeroporto", impressionando assim quem assistia à situação.

O 'go-around' é um procedimento de segurança padrão na aviação, realizado quando o piloto considera que a aterragem não pode ser concluída em condições seguras, seja por factores meteorológicos, obstruções na pista ou outros factores operacionais.

De salientar que ontem, fruto dos efeitos da Depressão Martinho, na zona do Aeroporto foram registadas rajadas de vento superiores a 120 km/h, o que provocou o cancelamentos de 11 voos e outros tantos adiados.