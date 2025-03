Jovem encontrado a boiar no Porto do Funchal está vivo e segue para o hospital

O jovem, de cerca de 35 anos, que foi encontrado, esta manhã, a boiar no Porto do Funchal está vivo e foi transportado para o hospital.

Vários elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses procederam ao resgate, realizando manobras de reanimação no Cais 8, uma vez que a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Após, recuperar os sinais vitais, o jovem foi estabilizado e transportado de ambulância para o hospital.

A Autoridade Marítima Nacional informou que, pelas 10h39, recebeu o alerta através de um funcionário do Centro Náutico de São Lázaro, a dar conta da presença de uma pessoa a flutuar junto à rampa de São Lázaro, tendo imediatamente mobilizado para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal e da Estação Salva-vidas do Funchal. Foram também activados elementos da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.



​O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.​​