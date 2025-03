Peça 'A Vizinha do Lado' estreia sexta-feira no Estreito de Câmara de Lobos

O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos vai ser o palco da estreia da peça 'A Vizinha do Lado', na próxima sexta-feira, dia 21 de Março, pelas 21 horas. O espectáculo com base numa das obras mais emblemáticas de André Brun é interpretado pela OFITE - Oficina de Teatro Estreito.

Com direcção artística de Zé Abreu e produção executiva de Rui Pita, a peça volta a subir a palco nos dias 22, 28 e 29 de Março, sempre pelas 21 horas e ainda no dia 27 de Março às 20 horas e 30 de Março às 17 horas. As reservas para assistir ao espectáculo deverão ser feitas a partir do telefone 291 910 040.

"A peça narra a história de Plácido Mesquita, professor de moral, numa cidade pequena na província, que vem a Lisboa com a intenção de salvar o seu sobrinho, Eduardo, de uma vida cheia de vícios e comportamentos desviantes na noite lisboeta. À chegada encontra-o dividido entre a paixão pela sua vizinha do lado, a jovem Mariana, e a relação amorosa que mantém com Isabel, uma atriz de teatro de revista e de variedades. A situação adensa-se quando o professor Plácido, reencontra Adelaide, uma antiga paixão", dá conta nota à imprensa.

A OFITE explica que se trata de uma adaptação de uma comédia popular sobre os falsos moralistas da pequena e média burguesia lisboeta nos primeiros anos da República, mas que bem se adaptam aos dias de hoje.

A interpretação estará a cargo de Ana Rita Luís, Beatriz Franco, Rosalina Fernandes, Lara Catarina, Matilde Gouveia, Delfino Pinto, Beatriz Pacheco, Eleonora Pinto, Constança Pinto, Gustavo Silva, Pedro Pestana e Emanuel Pestana. A operação de som, está sob a responsabilidade de Miguel Abreu.

Para o encenador Zé Abreu, citado na nota à imprensa, nestas últimas semanas que antecedem a estreia, as emoções começaram a estar à flor da pele. Mas estas emoções não se devem, somente, ao normal nervosismo de uma estreia, devem-se também à consciência e sentido de responsabilidade que todos os envolvidos sentem que têm perante o público.