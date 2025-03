Assembleia-Geral do Conselho Europeu de Engenheiros Civis na Madeira

A cidade do Funchal acolhe a 80.ª Assembleia-Geral do Conselho Europeu de Engenheiros Civis entre os dias 20 e 22 de Março.

Trata-se de um dos mais prestigiados eventos no sector da Engenharia Civil a nível europeu, cuja sessão de abertura decorre esta sexta-feira, 21 de Março, entre as 9h15 e as 10 horas, na Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

A sessão inaugural contará com intervenções de Miguel Branco, presidente da secção regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, Platonas Stylianou, presidente do Conselho Europeu de Engenheiros Civis, Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros e de Pedro Fino, secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas.

O encontro reunirá engenheiros civis de toda a Europa, dirigentes institucionais e representantes de entidades governamentais, com o objectivo de debater os desafios e oportunidades da profissão no actual contexto socioeconómico e ambiental. O evento é organizado com o apoio da Ordem dos Engenheiros – Região Madeira e conta com a participação de diversas instituições e personalidades de destaque.

A 80.ª Assembleia Geral do Conselho Europeu de Engenheiros Civis promete ser um evento marcante, reforçando o compromisso dos engenheiros civis europeus com a inovação, sustentabilidade e mobilidade profissional, enquanto promove a Madeira como um destino de excelência para eventos de cariz técnico e científico.

Sobre o Conselho Europeu de Engenheiros Civis

O European Council of Civil Engineers (ECCE) é uma organização europeia que representa as associações nacionais de engenheiros civis, promovendo o intercâmbio de conhecimento e boas práticas no setor. O ECCE tem desempenhado um papel fundamental na defesa da profissão e na implementação de políticas que favorecem a mobilidade e o reconhecimento dos engenheiros civis na Europa.