Depressão Martinho deixa ribeiras com forte caudal

A forte precipitação ocorrida ao longo da última noite e parte da manhã desta quarta-feira, deixou o caudal das ribeiras com bastante água, como é habitual quando ocorre muita chuva.

Do Funchal a São Vicente registamos ribeiras com forte corrente, ao qual nem os animais que vivem nas suas margens escapam, como é o caso dos patos nas ribeiras do Funchal.

Veja o vídeo com um apanhado de momentos desta madrugada e manhã, num cenário que terá acontecido nos vários pontos da ilha.