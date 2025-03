Biosfera Roller Skate e Funchal Marathon com 200 participantes

Realizou-se esta manhã, na Direção Regional de Desporto, a apresentação em simultâneo do Biosfera Roller Skake e do Madeira Marathon Funchal 2025, dois eventos organizados pelo Clube Desportivo e Recreativo Santanense.

Este ano antecipados um dia devido à realização das eleições regionais no próximo domingo, o Biosfera Roller tem honras de abertura para um fim de semana onde a patinagem de velocidade estará em particular destaque.

De acordo com a organização, este ano serão cerca de 200 participantes, oriundos de 14 países, sendo que 80 são atletas de fora da Região.

O Biosfera Roller Skate terá lugar na pista de patinagem do Faial, em Santana, na sexta-feira dia 21 de Março. Já a Maratona Internacional do Funchal (Madeira Marathon 2025), decorrerá na cidade do Funchal, no sábado, dia 22 de Março, tendo como 'pista' a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses. Esta prova, relembre-se, faz parte do Circuito Mundial da especialidade e terá na Região a sua primeira etapa.

Na apresentação destas duas competições, David Gomes, director regional de Desporto, enfatizou o facto de "estarmos perante um cartaz turístico e desportivo de muita qualidade", acrescentando que "teremos duas provas a decorrer, uma no Faial, outra no Funchal, e trata-se sem dúvida de um excelente cartaz para a nossa Região."

"Vamos ter a possibilidade de mostrar em 14 países diferentes, aquilo que fazemos de bom, as boas faculdades desportivas que nós temos, a boa oferta desportiva em termos de infraestruturas, que o Governo Regional proporciona ao associativismo regional e a todos aqueles que nos visitam", acentuou David Gomes.

O responsável pelo desporto, destacou, por outro lado, que "o Governo Regional está concentrado em criar condições para o contínuo desenvolvimento dos nossos atletas, e essa é uma matriz na patinagem em pista, e já o é também no gelo", aproveitando para felicidade os responsáveis por estas iniciativas, em particular, o Clube Desportivo Santanense e o Clube Desportivo dos Prazeres, "pelo excelente trabalho que tem sido desenvolvido na formação e afirmação dos jovens praticantes regionais".