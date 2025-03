'Barroco a Norte' leva concerto à igreja do Seixal

A igreja do Seixal acolhe, este sábado, o primeiro concerto do ciclo 'Barroco a Norte', a partir das 20 horas. O Ensemble de Cour e O do Bairro Belo vão interpretar a sonoridade da corte do Rei Luís XIV, alternando entre as requintadas Airs de Cour e obras instrumentais dos mestres barrocos franceses.

Segundo explica nota à imprensa, o Ensemble de Cour é um agrupamento dedicado à interpretação da Música Antiga, fundado em Haia, nos Países Baixos. Composto por Carolina Andrade (soprano), Anežka Drozdová (traverso), Coline Kreis (viola da gamba) e Ekaterina Uvarova (teorba), o grupo destaca-se pela fidelidade histórica e pela expressividade única das suas interpretações.

Músico de talento multifacetado, O do Bairro Belo iniciou o seu percurso no Rancho Folclórico "Os Pastores" de São Romão e seguiu estudos no Conservatório de Música de Seia e no Conservatório Regional da Horta. Especializado em bandolim, obteve formação com o professor Norberto Gonçalves da Cruz e prosseguiu os estudos na Universidade de Aveiro.

A produção deste evento está a cargo da Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM) e leva concertos de entrada livre a diversos locais. Segue-se, a 29 de Março, pelas 19 horas, na Igreja Matriz de São Vicente, depois, a 5 de Abril, às 20 horas, na Igreja do Porto da Cruz e, finalmente, a 12 de Abril, às 19 horas, na Igreja Matriz de São Jorge. O 'Barroco a Norte' visa, "não só dar a conhecer a música barroca, como também contribuir para o objetivo que tem pautado a atuação da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura: o da descentralização cultural".

O Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, convida a assistir a estes concertos que prometem aliar a sofisticação da música barroca ao património edificado que existe na Região. “Este ciclo, que promove a descentralização cultural com concertos em quatro concelhos da costa norte e este da Madeira, é uma oportunidade valiosa para chamar a atenção para a importância do património edificado religioso da Região”, diz o governante. “O programa proposto para este ano propõe uma vez mais a fruição das composições musicais em espaços onde a arte e o património requerem também uma atenção especial”, sublinha.