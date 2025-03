Festival Regional de Teatro arrancou no Liceu com peça da Associação Wamãe

O XXXIII Festival de Teatro Escolar Carlos Varela arrancou, esta manhã, na Escola Secundária Jaime Moniz, sendo que a Associação Wamãe foi a responsável por inaugurar o certame com o título 'A mais velha delas todas'. é no ginásio da escola que decorre o evento, que na plateia conta com um grupo de jovens estudantes da Hungria, no âmbito do programa Erasmus.

A presidente do conselho executivo da escola anfitriã, Ana Isabel Freitas realçou o empenho de uma vasta equipa que torna possível o evento. Também o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia esteve presente na sessão inaugural, congratulando os alunos pela oportunidade da afirmação dos seus talentos, bem como os professores que os orientam neste percurso extracurricular muito criativo e necessário, com a homenagem ao fundador Carlos Varela.

Ao longo de 5 dias, várias escolas da Região vão participar neste festival, que contará com 10 peças teatrais, sendo cinco em competição e as restantes a cargo de grupos convidados. Segundo nota à imprensa, para "além da Associação Wamãe, com 'A mais velha delas todas', hoje apresentada, há que contar com o Inquiets Teatro e o Curso Básico de Teatro do Conservatório (CEPAM + EB23 Louros), que trazem 'No Louco Ecrã' de Pedro Araújo; a Associação Cultural OITO – Oficina de Ideias das Terras do Oeste, responsável por 'E se fosse contigo?'; o Grupo de Teatro Santa Luzia, com 'O ano de Samuel'; o Grupo de Teatro Infantil do Campanário, que apresenta 'O Príncipe Nabo'; e o Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode, com 'Quando algumas pessoas têm a mesma desgraça, juntam-se'".

Os trabalhos das escolas concorrentes são apresentados a partir de quarta-feira. Faz estreia, no dia 19 de Março, às 15 horas, o grupo Voo à Fantasia, da EBS Padre Manuel Álvares, que traz a peça 'Floresta de Enganos e outras cenas' de Lília Pereira.

No dia 20 de Março, às 10h15, a Oficina de Teatro Corpus, da Escola Secundária Francisco Franco apresenta a peça 'Um não sei quê' . Ainda no mesmo dia, sobe a placo o Grupo de Teatro Amarelo da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, às 12h00, com a peça 'As barbas de Sua Senhoria' de Teresa Rita Lopes e às 15 horas a Peça 'Viriato', com a adaptação de José Carlos Godinho, é apresentada pelo Grupo de Teatro O Comboio da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva. Na sexta-feira, O Moniz – Carlos Varela, da Escola Secundária de Jaime Moniz, encerra o concurso com a apresentação da peça, 'O Grande Fogo' de Matilde Campilho.

No festival são atribuídos os prémios de Melhor ator, Melhor atriz, Melhor sonoplastia, Melhor encenação, Melhor texto, Melhor Realização Plástica e Prémio Carlos Varela. São ainda atribuídas menções honrosas e louvores, de acordo com os trabalhos e temáticas apresentadas.