Madeiras e Vimes representados na 'Semana do Artesão'

As artes de trabalhar a madeira e o vime surgem em destaque na 'Semana do Artesão', nomeadamente amanhã, pelas mãos dos artesãos reconhecidos pelo IVBAM nestes ofícios – Emanuel Nóbrega, Cristian Júnior e Irma Boyer – os quais estarão a expor e vender peças da sua autoria.

Com efeito, as artes de trabalhar a madeira e o vime fazem parte integrante da história do arquipélago da Madeira, tendo o povo recorrido à matéria-prima disponível para fazer face às suas necessidades, e que destas surtiram várias peças de artesanato que levam e elevam a cultura regional além fronteiras, tendo como exemplos: o brinquinho, os embutidos, a tanoaria, a cestaria em vime e demais utilitários elaborados com este material – malas, bijuteria, cadeiras, baús, candeeiros, entre outros utilitários e elementos decorativos de destaque.

Para os interessados nestas artes, esta é uma oportunidade de relevo para contactar com proximidade junto de quem se dedica, com habilidade e criatividade, a estes ofícios tão representativos da nossa cultura, e que permanecem, com originalidade e engenho, nos nossos dias.

A “Semana do Artesão” tem organização do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e decorre de 17 a 22 de março, nas instalações deste Instituto, na Rua dos Ferreiros 152. O acesso ao espaço é gratuito e tem horário de funcionamento das 10h às 17h.