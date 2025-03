Porto Moniz recebe este fim-de-semana festa do windsurf regional

Realiza-se este fim-de-semana, a quarta edição do Grande Prémio de Windsurf do Porto Moniz – João Rodrigues.

Este evento constitui um desafio para os velejadores, pois terão pela frente regatas a serem disputadas no formato de match racing, isto é, em baterias de um contra um, com a particularidade daquelas serem disputadas dentro das piscinas naturais do Porto Moniz.

Assim, confinados a um espaço muito reduzido, o que obriga a múltiplas manobras que devem ser realizadas com mestria, têm ainda de contar com os obstáculos naturais, nomeadamente rochas, daquelas icónicas piscinas.

A organização disponibilizará duas pranchas e respetivos aparelhos idênticos, adequados aos diferentes escalões etários e às condições de vento que se sentirem no dia.

Esta edição contará com a presença de três convidados: Margarida Gil Morais, do Algarve, que apresenta um enorme currículo nacional no sector feminino, com diversos título nacionais e internacionais; Marco Pacheco, figura incontornável do windsurf nos Açores e que tem dinamizado a classe naquele arquipélago, promotor de grandes eventos de windsurf entre os Açores e a Madeira; e José Pedro Monteiro, o primeiro windsurfista luso a marcar presença nos Jogos Olímpicos, em Los Angeles (1984), e que tem um palmarés desportivo recheado de sucessos nacionais e internacionais.

Antes do evento desportivo propriamente dito, no período da tarde do dia 21 de março, a organização dará oportunidade a um grupo de alunos da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, “de praticarem, nas piscinas naturais do Porto Moniz, diversas modalidades náuticas, designadamente canoagem, standuppaddle e windsurf, uma experiência inédita para as crianças envolvidas e que participaram no projeto escolar Conhecer, Desfrutar e Respeitar o Mar”, dinamizado pelo Centro Treino Mar, numa parceria com a Fundación Ecomar e financiado pelo Município de Porto Moniz.

Este evento que organizado pelo Centro Treino Mar, e que conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto Moniz, tendo como parceiro o Aqua Natura Hotels, tem o seguinte programa:

Sexta, 21 de Março

15:00 Atividades Náuticas nas piscinas naturais do Porto Moniz com os alunos envolvidos no projeto “Conhecer, Desfrutar e Respeitar o Mar”

Sábado, 22 de Março

9:30 Registo de participantes nas piscinas naturais do Porto Moniz

10:00 Início das provas de match-racing nas piscinas naturais do Porto Moniz

17:00 Finais das provas de match-racing nos diversos escalões nas piscinas naturais do Porto Moniz

20:00 Jantar de entrega de prémios (Clube Naval do Seixal)

Domingo, 23 de Março

12:00 Largada da longa distância do porto de abrigo do Porto Moniz

De referir que o programa está sujeito a alterações, caso as condições atmosféricas e de mar não permitam realizar as provas em segurança.