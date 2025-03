Centenas de foliões desfilaram no Campanário

O Cortejo Trapalhão do Campanário voltou a encher as ruas de cor, criatividade e muita animação, contando com a participação de centenas de foliões de todas as idades. Com trajes irreverentes e mascarados para todos os gostos, a tradição carnavalesca da freguesia reafirma-se como um dos momentos mais aguardados do Carnaval na região.

Realizado há mais de 30 anos, este evento tem vindo a crescer e a atrair não só os habitantes locais, mas também foliões de outras localidades. O cortejo, organizado pela Casa do Povo do Campanário, surgiu inicialmente para celebrar o Carnaval junto da população local, mas tornou-se, ao longo do tempo, um verdadeiro evento cultural, marcado pelo convívio e pela tradição.

Este ano, como grande novidade, a organização introduziu prémios em diferentes categorias, nomeadamente Melhor Trapalhão, Melhor Trupe/Grupo, Melhor Disfarce Infantil e Melhor Matrafona, incentivando os participantes a apostarem na originalidade e criatividade. A iniciativa veio adicionar um toque de competição saudável ao cortejo, tornando-o ainda mais dinâmico e atrativo.

O presidente da Casa do Povo do Campanário, David Sousa, sublinhou a excelente adesão e o sucesso do evento. “Este evento é um sucesso porque as pessoas do Campanário gostam muito do Carnaval”, afirmou, destacando que a atribuição de prémios é uma forma de valorizar o empenho dos participantes e apoiar financeiramente aqueles que dedicam tempo e esforço na preparação dos trajes.

David Sousa fez questão de agradecer à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal da Ribeira Brava e a todos os que contribuíram para a concretização desta festa. “Fazemos isto com muito gosto, apostamos no Carnaval tradicional madeirense, que leva para a rua alegria, felicidade e um espírito de convívio”, reforçou.

A Câmara Municipal da Ribeira Brava, representada pelo presidente interino Jorge Santos, reiterou a importância do evento, sublinhando que, sendo este o Carnaval mais antigo do concelho, “faz todo o sentido que seja o cartaz principal desta quadra carnavalesca”. Recordou ainda que a Ribeira Brava começa as festividades com o Carnaval escolar para as crianças e encerra os festejos no Campanário, com um grande cortejo e celebração popular.

A animação esteve garantida com atuações dos grupos 4Litro, Buziko e Cool Night, que ajudaram a manter o espírito de folia até ao final do evento. Com um ambiente de festa e tradição, o Cortejo Trapalhão do Campanário reafirma-se como um dos momentos altos do Carnaval madeirense.