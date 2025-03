Violento despiste na via rápida causou um ferido

Um violento acidente ocorrido esta manhã na via rápida, após a ponte do Porto Novo, no sentido Funchal-Machico, causou um ferido.

A vítima, cuja idade não foi possível apurar, sofreu ferimentos aparentemente ligeiros. Os primeiros socorros foram prestados pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O carro sofreu danos avultados.