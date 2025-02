Workshop no Funchal para operadores marítimo-turísticos

O CEAM - Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea promove esta sexta-feira, 28 de Fevereiro, um ecoRoute Workshop para os Operadores Marítimo-Turísticos.

O evento formativo, que acontece com o apoio da Direcção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro (DRABL) e do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira (CEHA), terá lugar entre as 14 e as 17 horas, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, na cidade do Funchal.

O ecoRoute Workshop para os Operadores Marítimo Turísticos é gratuito e destina-se ao público em geral, mas em especial aos profissionais que operam no ambiente marinho do Arquipélago da Madeira.

O objectivo principal do ecoRoute Workshop é fomentar um diálogo construtivo que leve à adopção de boas práticas para a protecção e valorização do mar, garantindo a sua preservação para as gerações futuras.

Ao longo do evento, serão abordadas questões fundamentais sobre a gestão e conservação do Património Cultural e Natural subaquático na Madeira, destacando a sua importância histórica e ambiental. Os temas abordados serão o projecto ecoRoute na RAM, através de Alexandre Brazão e Filipe Pão, CEAM; o Programa Regional de Monitorização de Lixo-Marinho da RAM, através de Pedro Sepúlveda, DRAM; as Áreas Marinhas Protegidas - Contributo para a sustentabilidade da região, através de Paulo Oliveira, IFCN; Uma aproximação conjunta ao estudo do património, através de Augusto Salgado, Museu de Marinha / CINAV / CHUL; Património Cultural Subaquático na RAM – Outputs para mergulhos culturais, através de Marco Freitas, CEAM/CHAM.

No final, será promovido um debate aberto, onde todos os participantes poderão contribuir com as suas perspectivas e preocupações.

A preservação do património subaquático e a gestão ambiental das nossas águas são responsabilidades coletivas, pelo que a troca de conhecimento entre diferentes setores pode enriquecer a discussão e contribuir para soluções mais eficazes. Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea

O evento encontra-se enquadrado no projecto ecoRoute, cofinanciado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-5-OR) e envolve 9 parceiros de vários países nomeadamente, a Atlantis Symvouleftiki Anonymi Etaireia Atlantis Consulting Sa (ATL), e Enalies Technolo-Gies Ike (ETEC), na Grécia; a Universite D'aix Marseille (AMU), na França, no arquipélago da Martinica, o Deep Turtle Plongee (DTP) e a Association Archeologie Petites Antilles (AAPA), França; a Universidade Nova de Lisboa (UNL), no arquipélago dos Açores, o Observatório do Mar dos Açores (OMA) e a Associação de Turismo Sustentável do Faial Ilha Azul (ATSF) e no arquipélago da Madeira o Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea (CEAM). O projecto tem por objectivo criar sinergias e novas políticas de gestão integrada do Património Cultural e Natural subaquático, em simbiose.