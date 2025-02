Já começou o cortejo Folião, em Santana. Uma iniciativa que está inserida na Festa dos Compadres.

Um total de 700 elementos, entre membros de escolas, instituições do concelho e populares participam este ano no cortejo, que costuma prender a atenção das pessoas ao longo do trajecto.

O bom tempo que se faz sentir no concelho promete abençoar esta iniciativa.