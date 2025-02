O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, confirmou que vai apresentar o pedido de demissão caso vá por diante a assembleia destitutiva, tal como avançou o DIÁRIO.

“Temos que começar a preparar a próxima temporada para que o Marítimo seja competitivo e ao contrário daquilo que eu queria e que achava há dois anos, neste momento entendo que o caminho passa pelo Marítimo ter um investidor. Nós estamos em conversações para garantir que essa solução de financiamento existirá para tornar o Marítimo competitivo. Uma situação de entrada de um requerimento como este, em que se pede a destituição de uma direcção, soam logo os alarmes às pessoas com quem estamos a conversar e, obviamente, atrasa todo o processo. Ora, atrasando todo o processo, retira-nos a solução de financiamento para o futuro do Marítimo. Retirando essa solução de financiamento de futuro e se o requerimento entrar não nos resta outra solução que não seja nós pedirmos a demissão e abrir o caminho para estas pessoas, que apresentaram este requerimento, trazerem a solução financeira de futuro do Marítimo. Se estes senhores não trouxerem as soluções para o Marítimo, a responsabilidade e o ónus de criar o caos dentro do Marítimo passa a ser destes senhores" referiu o presidente verde-rubro.

Declarações prestadas à margem das eleições para a Associação de Futebol da Madeira. A entrega do requerimento para a assembleia destitutiva está marcada para amanhã, 17 horas, no Estádio do Marítimo.