O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, a 28 de Fevereiro, a partir das 20 horas, um concerto protagonizado pelo Quinteto Madalena Caldeira. A jovem madeirense é estudante do 3.º ano no Curso de Jazz na Escola Superior de Música de Lisboa.

Madalena Caldeira já participou no Funchal Jazz e prepara-se para lançar alguns originais da sua autoria no concerto deste mês, no Funchal.