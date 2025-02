Presidente do Marítimo demite-se se for apresentado pedido de assembleia destitutiva

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, vai apresentar o pedido de demissão caso vá por diante a assembleia destitutiva. Um conjunto de associados do Marítimo estão a reunir assinaturas de forma a solicitar a realização de uma Assembleia Geral com o intuito de afastar Carlos André Gomes da actual direcção do clube.

Ora, a partir do momento que esse pedido seja formalizado junto dos serviços administrativos do Marítimo – segundo apurou o DIÁRIO, o mesmo deverá acontecer na próxima segunda-feira e não amanhã pelo facto da equipa principal ter um jogo importante no domingo com o FC Porto B. Entendem os promotores deste pedido de assembleia destitutiva que é importante dar estabilidade à equipa- a Direcção do Marítimo, liderada por Carlos André Gomes, entra logo depois com o pedido de demissão.

A convocação da Assembleia Geral requer um mínimo de 50 assinaturas de sócios com as quotas devidamente regularizadas.