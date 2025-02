Greve cancela Carnaval às crianças

A greve dos trabalhadores da administração local e trabalhadores não docentes está a deixar escolas sem funcionários suficientes para receberem crianças. Não sabemos quantas escolas foram afectadas, mas neste momento há crianças infelizes e pais com um problema em mãos.

De acordo com o que foi possível apurar, algumas escolas, sobretudo aquelas com crianças mais pequenas, dos infantários ao 1.º ciclo, estão de portas fechadas e as festas de Carnaval que estavam previstas foram canceladas.