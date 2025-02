Gasóleo fica mais caro e preço da gasolina desce ligeiramente

O gasóleo rodoviário vai ficar mais caro na próxima semana e o preço da gasolina vai sofrer um ligeiro decréscimo, de acordo a homologação dos preços máximos de venda ao público dos combustíveis, publicada hoje no Jornal Oficial da RAM.

A partir das 00h00 da próxima segunda-feira, o preço do gasóleo rodoviário vai subir 1,5 cêntimos na Madeira, passando dos actuais 1,443 para 1,458 euros por litro. Assim, para um abastecimento de 50 litros, por exemplo, será preciso desembolsar mais 75 cêntimos.

Já a gasolina super sem chumbo IO 95 octanas ficará ligeiramente mais barata. Cada litro custará 1,607 euros por litro, ou seja, menos 0,7 cêntimos do que actualmente. Contas feitas, a poupança será de 35 cêntimos para um abastecimento de 50 litros.

Com descida também de 0,7 cêntimos estará o gasóleo colorido e marcado que passará a custar 1,048 euros por litro.

Os preços máximos de venda ao público constam do despacho conjunto n.º 21/2025, assinado pelos secretários com a tutela da Economia, Eduardo Jesus, e das Finanças, Rogério Gouveia.

Reflectem, em boa medida, a alteração da taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em vigor na RAM constantes da Portaria n.º 116/2025 de 13 de Fevereiro, designadamente a que incide sobre a gasolina sem chumbo IO95 e o gasóleo rodoviário, “conciliando a protecção do ambiente com as necessidades de apoio às famílias e às empresas no domínio energético”.