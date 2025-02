Mais de 400 foliões celebram Carnaval domingo na Ponta do Sol

No domingo, a Ponta do Sol vai vestir-se de cor e alegria para o seu tradicional Desfile de Carnaval, que ocorre a partir das 16 horas, na Avenida 1.º de Maio, com mais de 400 foliões a percorrerem as ruas da vila, oferecendo um espectáculo vibrante e repleto de animação.

A presidente da Câmara Municipal, Célia Pessegueiro, salienta que “o Carnaval é uma expressão de originalidade e de trabalho comunitário. Esta iniciativa mostra como o nosso concelho está vivo e empenhado em proporcionar momentos únicos para todos os que nos visitam”.

O desfile contará com a participação de quatro trupes locais, que idealizaram e construíram com dedicação os seus fatos e carros alegóricos, garantindo um espectáculo animado e cheio de surpresas. Para além destes grupos, o evento contará com a participação da Associação de Batucada da Madeira, como trupe convidada, que trará mais energia e ritmo ao evento.

O evento contará com a entrega de prémios para os melhores grupos adultos e infantis nas categorias de Melhor Figurino, Melhor Coreografia, Melhor Música Original/Versão Adaptada, e "Alegria Contagiante" (mobilização do público), além de prémios para o melhor folião e o melhor carro alegórico.

Após o desfile, a animação continua no palco montado na Avenida 1.º de Maio, com o DJ Petter Nunez, garantindo ainda mais momentos de diversão.

Célia Pessegueiro deixa o convite: “Venham à Ponta do Sol e façam parte deste dia de celebração, com muita animação e alegria".