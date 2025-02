600 foliões de 16 grupos participam no 'Carnaval Solidário'

A cidade do Funchal será palco, amanhã, a partir das 15 horas, de mais uma edição do 'Carnaval Solidário', projecto organizado pela Associação Garouta do Calhau e que integra o programa das 'Festas de Carnaval 2025', organizadas pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura.

Este ano o evento contará com a presença de 16 grupos, reunindo cerca de 600 foliões provenientes de diversas instituições de cariz social. O cortejo tem início, às 14h30, em frente à Sé Catedral, seguindo depois em direcção ao Jardim Municipal do Funchal, onde decorrerá um espectáculo a partir das 15 horas.

Ao longo do desfile, os participantes serão acompanhados pelo som de três bandas filarmónicas: a Banda Orquestral de Câmara de Lobos 'Os Infantes', dá início ao cortejo, seguindo-se a Banda Municipal de Machico, enquanto a Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha encerra o desfile.

Esta iniciativa, que tem como intuito promover a inclusão e proporcionar momentos de festa e partilha a todos os participantes e espectadores, contará também com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, que marcará presença no espectáculo do Jardim Municipal.