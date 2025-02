1.100 pequenos foliões trazem Carnaval para o centro da cidade

As festividades associadas ao Carnaval, na cidade do Funchal, têm hoje um dos seus primeiros grandes momentos, com o tradicional desfile do ‘Carnaval das Crianças’.

Cerca de 1.100 pequenos foliões, de 10 estabelecimentos de ensino da capital madeirense, vão sair à rua, disfarçados, mostrando a todos a sua criatividade. À semelhança dos outros anos, são esperados projectos originais, que abordem alguns dos temas mais prementes no quotidiano regional, nacional ou mesmo mundial.

O desfile, que se fará ao som da Banda Municipal da Ribeira Brava e da Banda Municipal de Câmara de Lobos, tem início marcado para as 11 horas. O cortejo percorrerá toda a placa central da Avenida Arriaga, começando junto ao café /restaurante Ritz, encaminhando-se para junto da Sé do Funchal, onde terminará.

Antes do desfile na Placa Central, haverá animação no Jardim Municipal. , Foto DR/Arquivo

Vão acompanhar os pequenos foliões vários animadores da Associação de Teatro Amador do Livramento (ATAL).

Antes deste cortejo, o palco do Jardim Municipal vai servir a boa disposição dos palhaços Axé e Fininho.

Esta é apenas umas das iniciativas que integram o cartaz de Carnaval regional, da responsabilidade da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, que decorre entre 26 de Fevereiro e 9 de Março e que vai custar aos cofres da Região 511 mil euros, o mesmo valor do ano passado, conforme deu conta, no início desta semana, Eduardo Jesus. A ocupação hoteleira para estes dias, apontou o secretário regional, ronda os 88%.

Na ocasião, o governante com a pasta do Turismo realçou outros momentos destas festividades, nomeadamente o cortejo alegórico de sábado à noite, que contará, este ano, com a participação de 13 trupes, num total de 1.550 pessoas. Na terça-feira de Carnaval terá lugar o Cortejo Trapalhão, às 16 horas.

Mas, na agenda de hoje, há outras iniciativas a ter em conta.

Agenda

9h00 - Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, a ter lugar no auditório da Escola Básica Dr. Horácio Bento Gouveia, encontro onde será posto à votação o polémico regulamento do ruído.

9h30 - evento final do projecto europeu SMART BEAR – Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home, no Centro de Congressos da Madeira.

11h00 - concentração de trabalhadores da ARM, junto à Quinta Vigia, no primeiro dia de greve. A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas.

12h00 – a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional dos Arquivos, Bibliotecas e Livro (DRABL), apresenta o catálogo ‘O Vinho (de finais do século XIX até à década de 70 do século XX)’, o número 16 da colecção ‘Madeira – Memórias Fotográficas’. Cerimónia acontece no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

14h00 - palestra subordinada ao tema ‘Connecting stress granules, RNA-binding proteins and neurodegeneration: insights from spinocerebellar ataxias’, proferida pelo Doutor Clévio Nóbrega, acontece na Universidade da Madeira, no anfiteatro 1 do Campus Universitário da Penteada.

14h00 – o Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea (CEAM) promove ‘ecoRoute Workshop para os Operadores Marítimo-Turísticos’, a ter lugar no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico Doutor Alberto Vieira, no Funchal.

15h00 - apresentação do projecto de itinerância nacional de ‘Como uma ilha sobre o Mar: Lourdes Castro’, no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Calheta.

15h00 – o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode apresenta uma nova edição da colecção editorial direccionada para coros, intitulada 'Grandes Êxitos para Coro', nas instalações da instituição.

17h00 - D. Nuno Brás preside à oração pelo Papa Francisco, na Sé do Funchal.

17h00 - sócios do Marítimo entregam o pedido de Assembleia Geral destitutiva, nos serviços do clube.

18h00 – concerto com a fadista Leonor Castro, no Museu Henrique e Francisco Franco, no âmbito da 7.ª edição do ‘Música nos Museus’.

Banda 3D leva o fado ao Museu Henrique e Francisco Franco Na próxima sexta-feira, 28 de Fevereiro, pelas 18 horas, a Câmara Municipal do Funchal dá continuidade à 7ª edição do Música nos Museus com um concerto da fadista Leonor de Castro.

18h30 - Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal (CDISA) promove, na Quinta Leonor, no Jardim da Serra, a conferência 'A Agricultura Madeirense e a Estratégia de Especialização, Inteligente', que terá como orador o docente da Universidade da Madeira Miguel Ângelo Carvalho.

18h30 – mesa-redonda com os candidatos às Eleições Regionais, promovida pelo Sindicato dos Jornalistas na Região, para auscultar as propostas que têm para o sector da comunicação social da Madeira. Iniciativa que contará com a moderação das jornalistas Erica Franco e Cláudia Sequeira acontece na sede do sindicato, no Largo do Corpo Santo.

18h30 – a Associação de Pais da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta promove uma tertúlia dedicada ao tema ‘O uso dos telemóveis em ambiente escolar’.

19h00 - entrega de prémios pela Associação de Pesca Desportiva da Região Autónoma da Madeira (APDRAM) aos campeões da edição do ano passado. Evento decorrerá no Madeira Story Centre.

20h00 - concerto com Madalena Caldeira, estudante no 3.º ano no Curso de Jazz na Escola Superior de Música de Lisboa, iniciativa que conta com apoio da Câmara Municipal do Funchal e que acontece no Teatro Municipal Baltazar Dias.

20h00 - espetáculo de dança ‘Duas Dela’, no Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta.

Espectáculo de dança ‘Duas Dela’ para ver sexta-feira no MUDAS O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta esta sexta-feira, 28 de Fevereiro, o espectáculo ‘Duas Dela’, uma performance de dança que conta com a participação de alunos do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea e de três bailarinos externos.

20h00 - Carnaval do Farrobo, no Miradouro da Vigia, em São Jorge.

20h30 - concerto ‘Just go Feel it with Us’, dando início ao Ciclo de Concertos de Alunos, no Salão Nobre do Conservatório.

Efemérides

1809 - É assinado o Tratado de Aliança e Comércio entre Portugal e o Reino Unido.

1904 - É criado o Sport Lisboa, que se transformaria no Sport Lisboa e Benfica, em 1906. O Sport Lisboa nasce em Belém sob a divisa "ET PLURIBUS UNUM", tendo a águia como símbolo, e o vermelho e branco como cores.

1966 - Morrem os astronautas norte-americanos Elliot See, aos 38 anos, e Charles Bassett, aos 34 anos, quando voavam na aeronave T-38 Talon de Houston para St. Louis se despenha na base de Saint Louis.

Foto NASA

1975 - O Movimento da Libertação da Mulher promove uma manifestação em Lisboa pela despenalização do aborto.

1998 - Portugal entra na lista dos países fundadores do Euro.

2007 - Portugal termina missão militar de mais de dez anos na Bósnia-Herzegovina.

2017 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia primeiro discurso sobre o Estado da União, numa sessão conjunta do Congresso norte-americano, que reúne Senado (câmara alta) e Câmara dos Representantes (câmara baixa).

Foto Arquivo

2022 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assina o pedido formal para a entrada do país na União Europeia.

2023 - O Ministério Público acusa o ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, a SAD 'encarnada' e o administrador Domingos Soares de Oliveira do crime de fraude fiscal no processo conhecido como 'Saco Azul'.

Foto Arquivo/DR

Pensamento do dia