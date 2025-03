400 Foliões desfilam hoje no Carnaval da Ponta do Sol

Este domingo, 2 de Março, a partir das 16 horas, realiza-se o desfile carnavalesco da Ponta do Sol, que quer fazer "vibrar de cor e alegria" a Avenida 1.º de Maio, por onde irão passar mais de 400 foliões.

O evento promete "um espetáculo único, repleto de energia e animação", com a participação de quatro trupes do concelho e a presença especial da Associação de Batucada da Madeira, como trupe convidada.

Durante a festa, serão exibidos "os fantásticos carros alegóricos e os impressionantes fatos, resultado do trabalho árduo e da criatividade dos grupos locais, que se dedicaram a criar momentos inesquecíveis para todos", destaca a autarquia em comunicado de imprensa.

“O Carnaval é sinónimo de alegria, um momento que enche a nossa vila de vida e cor. Contamos com a participação de todos, pois o Carnaval é feito pela comunidade”, convida a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro.

A Ponta do Sol será, sem dúvida, o centro da folia, com um desfile que conta com as seguintes trupes, por ordem de saída:

Grupo Infantil do Lombo dos Canhas Fundação João Pereira CACI – Ponta do Sol Madalena do Mar Associação de Batucada da Madeira (Trupe Convidada)

A entrada é gratuita, incluindo a utilização das bancadas (com lugares limitados).

Após o desfile, a festa continua com uma animada atuação do DJ Petter Nunez, que vai garantir mais horas de diversão no palco montado na avenida.

